Прем’єра нового фільму Балаяна відбудеться на кінофестивалі "Молодість"

Національна прем’єра нової стрічки Романа Балаяна «Ми є... Ми поруч» відбудеться 24 серпня увечері на фестивальній локації КМКФ «Молодість» - у кінотеатрі «Жовтень».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей фільм для Романа Гургеновича і для нас усіх важливий, тому що він вийшов після 11 років перерви. Ми раді, що національна прем’єра фільму відбудеться в межах кінофестивалю «Молодість». В картині знімалися Катерина Молчанова, Ахтем Сеітаблаєв. За візуальний бік картини відповідали оператор Юрій Король і художник-постановник Владислав Одуденко», - сказала на пресконференції після преспоказу продюсер фільму Іванна Дядюра.

Сам режисер, який також виступив як автор сценарію, Роман Балаян розповів, що вигадав цю історію ще у 1990 році на пішохідному мосту в Парижі, але тоді вона була про ангела-охоронця.

«Особливе задоволення я отримав від роботи з оператором, тому що я наполіг на тому, що фільм має бути чорно-білий, а він запропонував зняти його унікальною, дорогою чорно-білою камерою, яких існує тільки три у світі, тому велика черга на оренду… Всі режисери у світі давно мріють, щоб кіно повернулося до чорно-білого стану. Чорно-біле кіно – це як у театрі завіса, ти розумієш, що це – не життя, що це - мистецтво», - пояснив Балаян.

Говорячи про виконавців головних ролей, режисер зауважив, що якби знімав фільм у Франції, то мріяв би запросити «Анук Еме і молодого Жана Габена».

«Мені подобалось, що Жан Габен, на відміну від багатьох акторів, обличчям нічого не зображав, у жодному фільмі. У нього обличчя, яке саме по собі багато про що говорить… Я не думав про Ахтема (Сеітаблаєва - ред.), він сам «напросився». Ми зустрілися в Будинку кіно, розмовляли, я придивлявся. І мені здалося, що я зможу зробити так, щоб Ахтем нічого не грав… Я вважаю, що це єдине обличчя, яке інтелектуально відповідає цьому фільму», - зауважив Балаян.

Своєю чергою художній керівник кінофестивалю Андрій Халпахчі зазначив, що на «Молодості» Роман Балаян отримував приз за розвиток українського кіномистецтва і «Скіфського оленя» за внесок у світовий кінематограф.

«Це той режисер, який багато чого зробив не тільки для українського кінематографа, а й для іміджу України і світового кінематографа», - підкреслив він.

Халпахчі додав, що для кількох поколінь фільми Балаяна були як ковток свіжого повітря, кожен з них ставав подією не тільки в українському кіно, а й на всьому тодішньому радянському просторі.

«Це було «інше кіно», пов’язане з інтелігенцією», - сказав він, зокрема, про фільм «Польоти уві сні і наяву».

Як зазначалося, фільм «Ми є... Ми поруч» знімали у Києві у травні минулого року, саме під час 48-ї «Молодості». Дата виходу фільму в прокат ще не обговорювалася.

«Ситуація з прокатом складна, тим більше для авторського кіно, тому це питання ми поки що відклали. Ми працюємо в напрямку подачі фільму на фестивалі», - сказала продюсер Іванна Дядюра.

Фільм розповідає про хірурга, хрещеник якого помер під час операції. Медик звільняється з роботи і вирішує допомогти дивній дівчині, чиє минуле оповите таємницею.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 22 серпня стартував 49-ий Міжнародний кінофестиваль «Молодість». Загалом на ньому планується показ більш як 250 стрічок, з них 55 – українських.

Фестиваль проходить в офлайн- та онлайн-форматі. Головні локації фестивалю - кінотеатр «Жовтень», Будинок кіно, Fedoriv Hub, де відбуватимуться майстер-класи у межах «Майстерні талантів».