Прем’єра нового фільму Балаяна відбудеться на кінофестивалі

Прем’єра нового фільму Балаяна відбудеться на кінофестивалі "Молодість"

Укрінформ
Національна прем’єра нової стрічки Романа Балаяна «Ми є... Ми поруч» відбудеться 24 серпня увечері на фестивальній локації КМКФ «Молодість» - у кінотеатрі «Жовтень».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей фільм для Романа Гургеновича і для нас усіх важливий, тому що він вийшов після 11 років перерви. Ми раді, що національна прем’єра фільму відбудеться в межах кінофестивалю «Молодість». В картині знімалися Катерина Молчанова, Ахтем Сеітаблаєв. За візуальний бік картини відповідали оператор Юрій Король і художник-постановник Владислав Одуденко», - сказала на пресконференції після преспоказу продюсер фільму Іванна Дядюра.

Сам режисер, який також виступив як автор сценарію, Роман Балаян розповів, що вигадав цю історію ще у 1990 році на пішохідному мосту в Парижі, але тоді вона була про ангела-охоронця.

«Особливе задоволення я отримав від роботи з оператором, тому що я наполіг на тому, що фільм має бути чорно-білий, а він запропонував зняти його унікальною, дорогою чорно-білою камерою, яких існує тільки три у світі, тому велика черга на оренду… Всі режисери у світі давно мріють, щоб кіно повернулося до чорно-білого стану. Чорно-біле кіно – це як у театрі завіса, ти розумієш, що це – не життя, що це - мистецтво», - пояснив Балаян.

Говорячи про виконавців головних ролей, режисер зауважив, що якби знімав фільм у Франції, то мріяв би запросити «Анук Еме і молодого Жана Габена».

«Мені подобалось, що Жан Габен, на відміну від багатьох акторів, обличчям нічого не зображав, у жодному фільмі. У нього обличчя, яке саме по собі багато про що говорить… Я не думав про Ахтема (Сеітаблаєва - ред.), він сам «напросився». Ми зустрілися в Будинку кіно, розмовляли, я придивлявся. І мені здалося, що я зможу зробити так, щоб Ахтем нічого не грав… Я вважаю, що це єдине обличчя, яке інтелектуально відповідає цьому фільму», - зауважив Балаян.

Своєю чергою художній керівник кінофестивалю Андрій Халпахчі зазначив, що на «Молодості» Роман Балаян отримував приз за розвиток українського кіномистецтва і «Скіфського оленя» за внесок у світовий кінематограф.

«Це той режисер, який багато чого зробив не тільки для українського кінематографа, а й для іміджу України і світового кінематографа», - підкреслив він.

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Халпахчі додав, що для кількох поколінь фільми Балаяна були як ковток свіжого повітря, кожен з них ставав подією не тільки в українському кіно, а й на всьому тодішньому радянському просторі.

«Це було «інше кіно», пов’язане з інтелігенцією», - сказав він, зокрема, про фільм «Польоти уві сні і наяву».

Як зазначалося, фільм «Ми є... Ми поруч» знімали у Києві у травні минулого року, саме під час 48-ї «Молодості». Дата виходу фільму в прокат ще не обговорювалася.

«Ситуація з прокатом складна, тим більше для авторського кіно, тому це питання ми поки що відклали. Ми працюємо в напрямку подачі фільму на фестивалі», - сказала продюсер Іванна Дядюра.

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Фільм розповідає про хірурга, хрещеник якого помер під час операції. Медик звільняється з роботи і вирішує допомогти дивній дівчині, чиє минуле оповите таємницею.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 22 серпня стартував 49-ий Міжнародний кінофестиваль «Молодість». Загалом на ньому планується показ більш як 250 стрічок, з них 55 – українських.

Фестиваль проходить в офлайн- та онлайн-форматі. Головні локації фестивалю - кінотеатр «Жовтень», Будинок кіно, Fedoriv Hub, де відбуватимуться майстер-класи у межах «Майстерні талантів».

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