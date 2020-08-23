Від учора людство почало жити в екологічний борг

З учорашнього дня, 22 серпня, людство живе в екологічний борг, оскільки використало всі природні ресурси, які Земля може надати протягом одного календарного року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Euronews.

Цього року День перевантаження земних ресурсів відзначається 22 серпня. Він знаменує собою уявний момент, коли потреби людства в ресурсах перевищують те, що Земля може відновити в цьому році.

Міжнародна дослідницька організація Global Footprint Network (Глобальна мережа екологічного сліду - англ.), яка розраховує цю умовну дату з 1970 року, вважає, що для підтримання образу життя нашого населення необхідно 1,6 планети.