Підозрювана у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко заручилася зі своїм цивільним чоловіком Петром Кіяном.

Про це Кузьменко повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

При цьому вона зазначила, що отримала пропозицію руки і серця від свого цивільного чоловіка ще у лютому.

“Дівчата, а як вам робили пропозицію руки та серця? В мене було дуже романтично - 28 лютого під час проведення однієї з експертиз, через адвоката в мене запитали згоду і я надягла на палець каблучку на пару хвилин - і повернула назад, бо в ІТТ каблучки заборонені”, - повідомила Кузьменко.

Вона зазначила, що надягла цю каблучку вже 11 серпня на виході із зали судових засідань після зміни їй запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялося, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. 25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

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11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко наразі залишається у СІЗО.

18 серпня Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, а обвинувальний акт щодо Дугарь лишився у прокурора.

Суд проведе підготовче засідання у цій справі 25 серпня.