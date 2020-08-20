В Україні створили базу даних понад 12 тисяч вояків 1917-1924 років

У Києві презентували масштабний генеалогічний проєкт «Імена самостійної України», присвячений учасникам українського визвольного руху.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це база даних з іменами вояків Центральної Ради, Армії Української Держави, Галицької армії та Армії Української Народної Республіки. У режимі реального часу змінюється кількість біографічних довідок, які занесені на портал. Станом на зараз це 12 227 імен», - зазначив засновник проєкту, керівник благодійного фонду «Героїка» Павло Подобєд.

Презентація проєкту "Імена самостійної України" / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

За його словами, інтернет-проєкт значною мірою генеалогічний, спрямований на тих людей, які намагаються дізнатися більше про свого діда-прадіда, про свою родину. Він дає змогу швидко й безкоштовно перевірити, чи служив чийсь пращур в українських військах. «Наш проєкт не спрямований на дослідників української військової історії. Ми не ставили за мету публікувати історії військових частин, зібрати, передрукувати на наш сайт біографії з усіх можливих довідників і книжок», - зауважив історик.

Він уточнив, що база даних робить акцент на основні відомості генеалогічного характеру. За ім'ям і прізвищем того, хто брав участь у збройній боротьбі за незалежність України, на сайті можна одержати інформацію про місця і дати народження та смерті, обставини смерті, місце поховання, фото особи, копії документів, фото місця поховання і коротку біографічну довідку, якщо така є.

Подобєд зазначив, що чимало людей допомогли реалізувати цей проєкт - це волонтери, які виконували різну роботу, зокрема обробляли та сканували архівні документи, з фотоапаратами і відеокамерами обійшли величезну кількість цвинтарів на території України, Польщі, Чехії, Канади, США, Німеччини, Люксембургу. «Лишень ця географія – це від 15 до 17 тисяч поховань, які ми постійно звіряємо з нашою базою даних і одержуємо не лише фото могил, а й величезну кількість оновлень до біографічних довідок», - пояснив історик.

Він зауважив при цьому, що база даних спирається виключно на архівні документи. «Тобто біографічна довідка складається не за написами на надгробках, не за некрологами. Робота в бібліотеках, музеях, польові експедиції лише дають можливість уточнити, доповнити долі конкретних людей супровідними відомостями. Водночас ми стверджуємо, що людина служила в українських військах, тільки якщо є відповідні документи суворої звітності – списки, нагородні листи, особові справи тощо», - підкреслив Подобєд.

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Керівник проєкту також додав, що сьогодні точаться суперечки про кількість людей, які пройшли через українські війська з 1917-го по 1924 рік. І висловив припущення, що через війська Центральної Ради, Армії Української Держави, війська Директорії, Армії УНР, Українсько-Галицьку армію пройшли понад 300 тис. українців. "Очевидно, точних цифр ми не можемо назвати. Якщо брати лише Війська Центральної Ради, Директорії і Армії УНР, - то це десь 200 тисяч. Тобто наша база даних описує долі приблизно 15-20 відсотків осіб. І якщо людина не знайшла свого пращура в нашій базі даних, це не означає, що він не служив в українських військах - він міг коротко брати участь, скажімо, в антигетьманському повстанні і про нього не збереглось документів», - сказав Подобєд.

Своєю чергою історик і журналіст Ярослав Тинченко зауважив, що повна персональна документація щодо армії УНР збереглася лише з травня 1920 року: «Тобто ми можемо «вбити» в базу прізвища всіх, хто служив в армії УНР з цього часу, - це близько 40 тисяч осіб… Радянська влада робила все, щоб документи, які збереглися в архівах, зникли – їх знищували «за недоцільністю подальшого зберігання». За документами, які збереглися по періоду 1917-1919 рр., це ще близько 10 тисяч прізвищ. Тобто по архівах станом на сьогодні ми можемо вичепити загалом 50 тисяч людей».

Як зазначалося, презентація бази даних була приурочена до 10-ї річниці створення БФ «Героїка», що займається вивченням та популяризацією української військової історії, спорудженням пам'ятників та пам'ятних знаків на честь борців за незалежність України.