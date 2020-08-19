В Японії з’явилися прозорі туалети
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Туалети, розроблені компанією Shigeru Ban Architects, є частиною інноваційного проєкту, спрямованого на те, аби змінити сприйняття людей щодо громадських вбиралень.
В Японії з’явилися прозорі громадські туалети/Фото: Satoshi Nagare/The Nippon Foundation
Розробники проєкту зазначають, що скляні стіни туалетів залишаються прозорими, допоки всередині немає людей. Як тільки до туалету зайде відвідувач і замкне двері, тоді стіни становляться непрозорими, аби гарантувати повну приватність людям.
Незвичайний «монумент» вже користується неабиякою популярністю серед місцевих жителів.
Фото: Satoshi Nagare/The Nippon Foundation