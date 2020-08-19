В Японії з’явилися прозорі туалети

У двох парках Токіо встановили прозорі громадські туалети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Туалети, розроблені компанією Shigeru Ban Architects, є частиною інноваційного проєкту, спрямованого на те, аби змінити сприйняття людей щодо громадських вбиралень.

В Японії з’явилися прозорі громадські туалети/Фото: Satoshi Nagare/The Nippon Foundation

Розробники проєкту зазначають, що скляні стіни туалетів залишаються прозорими, допоки всередині немає людей. Як тільки до туалету зайде відвідувач і замкне двері, тоді стіни становляться непрозорими, аби гарантувати повну приватність людям.

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Незвичайний «монумент» вже користується неабиякою популярністю серед місцевих жителів.

Фото: Satoshi Nagare/The Nippon Foundation