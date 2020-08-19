У Вінниці встановили "скриньки довіри" для дітей

Вінниця стала першим містом в Україні, де розпочав роботу соціальний проєкт «Дитяча пошта довіри».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ініціативу Управління превентивної діяльності обласного главку поліції вдалось реалізувати за підтримки міської влади та Укрпошти.

Перші три скриньки встановили поблизу дитячих майданчиків. Тут діти можуть залишати інформацію про злочини, які вчинили проти них.

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Аналогічних проєктів в Україні немає. Вінниця стала першим містом, де поліцейські реалізували таку ініціативу. Працівники ювенальної превенції забиратимуть листи зі скриньок раз на тиждень і надалі реагуватимуть на них належним чином.

Фото: Олександр Лапін, Укрінформ