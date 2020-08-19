Архівна служба і часопис "Антиквар" розповіли про плани співпраці

Державна архівна служба України популяризуватиме свої фонди у часописі «Антиквар».

Про це повідомили учасники спільного проєкту на пресконференції в Укрінформі.

«Ми усіляко намагаємося показати відкритість і доступність, і одним із заходів на цьому шляху є популяризація архівних фондів. Професіонали знають, що крім фізичного доступу є важливою інтелектуальна складова доступу до архівів, тобто знання людей про ті документи, які знаходяться на зберіганні та можуть їх зацікавити для вивчення тих чи інших тем. І дуже важливо, що ця робота не є лише в наших традиційних засобах. Ми знайшли варіант співпраці з професіоналами, які в рамках цього видання можуть повідомити широкому загалу про таку унікальну установу, як Центральний державний архів літератури й мистецтв України», - розповів голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

Презентація тематичного випуску журналу "Антиквар" / Фото: Юлія Овсянникова, Укрінформ

Зі свого боку головна редакторка та директорка ТОВ Видавничий дім «Антиквар» Ганна Шерман відзначила, що досвід співпраці з Державною архівною службою унікальний тим, що не передбачає державної підтримки й приватних інвестицій, адже видавництво існує на умовах самофінансування.

«Наш час досить складний для всіх закладів державних і недержавних, які здійснюють свою діяльність у сфері культури. Але це і час пошуку нових можливостей. І ми знайшли для себе таку можливість співпраці з партнерами, які здійснюють системну культурологічну діяльність. Серед наших проєктів – не тільки тематичні випуски. Як видавничий дім ми займаємося книговиданням і вже другий рік поспіль здійснюємо великі видавничі проєкти за підтримки Українського культурного фонду разом з потужними державними інституціями», - зазначила Шерман.

За її словами, в умовах кризи виникла ідея пропонувати видатним митцям створювати обкладинки для видання, а також робити частину лімітованого накладу з вкладними аркушами авторських колекційних графічних робіт, які створені спеціально для «Антиквара».

Так, останнє число часопису, яке присвячено Центральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України, допоміг оформити живописець, графік і монументаліст, член Національної спілки художників України Олександр Дубовик.

«Цей журнал хоче бути універсальним. В Україні немає таких журналів. Є літературні, мистецькі, етнографічні, але журналів, які б охоплювали всю площину культури, немає. І цей випуск – це рідкісне бажання зробити щось таке, чого не роблять інші. І це не державна ініціатива, а просто зібралися люди з прекрасним духом всередині. А яка прекрасна поліграфічна база! І коли я бачу таких людей і такі видання, я сподіваюся, що в Україні з культурою все буде гаразд», - зазначив Дубовик.

Директорка Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України Олена Чижова наголосила, що завдяки співпраці з часописом «Антиквар» удалося показати унікальність і багатогранність архіву-музею.

«Ми одразу відгукнулися і запропонували свою тематику. Але розповісти про майже півтори тисячі архівних фондів в рамках одного журналу дуже важко. Тому ми визначили головні напрямки – це література, музика, архітектура, образотворче мистецтво. Ми в одних публікаціях об’єднали декілька постатей, людських доль, історій. І сьогодні журнал містить майже 130 архівних світлин, на основі яких ми готували наші публікації», - розповіла Чижова.

«Антиквар» — український кольоровий ілюстрований часопис про антикваріат, мистецтво та колекціонування. Він знайомить читача з найновішими тенденціями артринку, висвітлює діяльність галерей та аукціонних домів, передаукціонних виставок, розповідає про аукціонні торги, престижні артпроєкти, презентаційні та благодійні акції. На торгах, де були виставлені сто робіт сучасного мистецтва, за участі «Антиквара» змогли зібрати мільйон гривень, їх передали на протезування бійців української армії, поранених у боях на Донбасі.