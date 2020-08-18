Президент Португалії врятував двох дівчат, які тонули в океані

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза виступив у ролі рятувальника на одному з пляжів південного узбережжя країни.

Як передає Укрінформ, відео «рятувальної операції» оприлюднив телеканал BFMTV.

Попри свій солідний вік (президенту виповнився 71 рік), він одним з перших помітив, як сильна течія перекинула надувний каяк з двома дівчатами і кинувся на допомогу. МарселуРебелудіСоуза доплив до дівчат і разом з двома іншими чоловіками допоміг їм перевернути човен і безпечно дістатися берега неушкодженими.

На березі його чекали овації відпочивальників. ДіСоуза привітався з ними і залишив пляж.

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Як повідомляв Укрінформ, пів року тому оскароносний американський актор, зірка «Титаніка» Леонардо ДіКапріо врятував потопаючого в Карибському морі чоловіка. Леонардо врятував молоду людину, яка випала за борт і пробула у воді 11 годин. У чоловіка майже не було шансів вижити. Актор виявився єдиним, хто відгукнувся на відчайдушний заклик потопаючого про допомогу.