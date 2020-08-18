"Щасливий" телефонний номер у Китаї продали за €270 тисяч

Один з учасників аукціону в Китаї заплатив 270 тисяч євро за право стати власником телефонного номера, який закінчується п’ятьма вісімками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BFMTV.

Загалом в аукціоні на минулих вихідних змагалися п’ять тисяч мешканців Китаю, охочих придбати «щасливий» номер телефону. Переможець заплатив приголомшливу суму в 2,25 млн юанів (або 270 тисяч євро) за номер, який закінчується п’ятьма вісімками.

Число «8» у КНР вважається щасливим, оскільки символізує процвітання. Тож не дивно, що навіть офіційну церемонію відкриття Олімпіади в Пекіні 2008 року було призначено на 8:08 ранку 8 серпня.

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Китайські компанії у сфері зв’язку, прагнучи вразити своїх заможних клієнтів, часто проводять подібні акції, пропонуючи заплатити чималі гроші за певні телефонні номери. Попередній аукціон на номер, що закінчувався на вісім сімок і символізував «піднесення» та «суть життя», приніс організаторам рекордну суму 3,91 млн юанів, або майже 480 тис. євро.