Помер журналіст-міжнародник Олекса Підлуцький

Помер журналіст-міжнародник, доцент кафедри періодичної преси в Інституті журналістики КНУ ім.Шевченка Олекса Підлуцький.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили на кафедрі.

Там розповіли, що Підлуцький помер уночі 13 серпня від серцевого нападу, перебуваючи на відпочинку в Туреччині.

Олекса Підлуцький - журналіст-міжнародник, публіцист, організатор роботи журналістських колективів. З 2003 року - доцент кафедри періодичної преси.

Він народився 10 квітня 1956 року. У 1977 році закінчив з відзнакою економічний факультет Київського державного університету.

Працював у Центральному статистичному управлінні УРСР, у 1979-1983 роках навчався в аспірантурі Київського політехнічного інституту, в 1984 році захистив кандидатську дисертацію.

В 1992 році був одним з засновників першої в Україні кафедри промислового маркетингу в КПІ.

В 1994-1997 роках навчався в докторантурі Інституту економіки НАН України. З 1992 року спочатку паралельно з науково-викладацькою роботою, а з 1997 року – виключно – професійно займається журналістсько-редакційною роботою.

Був головним редактором першої в Україні недержавної економічної газети „Фінансовий Київ” та інформаційного видання Представництва Європейської комісії в Україні «Євробюлетень», заступником головного редактора-шефом Київського редакційного бюро журналу „UkraineReport” (Мюнхен), кореспондентом Київського бюро Української служби радіостанції „Свобода”, редактором відділу міжнародної політики та інформації газети „День”, першим заступником головного редактора газети „Україна і світ сьогодні”, прес-офіцером прес-служби Папи Івана Павла ІІ під час його візиту в Україну, редактором економічного відділу та заступником головного редактора газети „Правда України”.