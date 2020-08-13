Вітрини київського ЦУМу стали найкращим проєктом року на міжнародному конкурсі

Вітрини київського ЦУМу стали найкращим проєктом року на міжнародному конкурсі

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Укрінформ
Американський журнал VMSD (Visual Merchandising and Store Design) визнав новорічні вітрини київського ЦУМу «Фабрика подарунків» найкращим проєктом року.

Про це пише Vogue UA.

 «На мій погляд, основна мета вітрин сьогодні — продемонструвати концепцію бренду, його стратегію і напрям розвитку. Це канал для спілкування з клієнтом, а не просто презентація товару», — каже Христина Юра, яка також стала лауреаткою 9-ої міжнародної премії молодих дизайнерів і архітекторів у сфері ритейл-дизайну Design Dozen 2020.

Літній номер видання VMSD присвятив вітринам головного універмагу країни обкладинку, а всередині є великий матеріал про історію створення проєкту і його втілення. Варто зазначити, що весняні вітрини «Переродження» 2019 року також відзначені нагородою й здобули премію Honorable mention.

Судді конкурсу зауважили, що вітрини ЦУМу пробуджують емоційний відгук, надаючи можливість спілкування між ритейлерами й споживачем. Креативна команда ЦУМу щосезону створює унікальні сюжети, гідні найвищих оцінок як на локальному, так і міжнародному рівнях. За словами судді Internation Visual Competition 2020 Майкла Бріндлі «ритейл переживає важкі часи, тому потрібно пам’ятати, що це передусім сторителінг і створення емоційного зв’язку».

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Команду ЦУМу запросили на міжнародну конференцію International Retail Design Conference — головну освітню подію для дизайнерів роздрібної торгівлі. Цього року на нас знову чекає щось особливе: команда центрального універмагу готується здивувати спільною роботою з відомим українським художником

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