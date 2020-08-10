На Харківщині прямо в полі виступив оркестр філармонії

На Харківщині ввечері 6 серпня посеред поля відбувся концерт оркестру обласної філармонії – так аграріїв привітали зі збором рекордного для району врожаю ранніх зернових у 207 тис. тонн.

Захід відбувся поблизу села Федорівка Вовчанського району на сцені, яку зібрали з тюків соломи та дерев’яних дощок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, концерт у полі вирішили організувати, щоб зробити справжнє свято для аграріїв, дотримуючись карантинних обмежень. Привід для свята є - область зібрала вже 3,1 млн тонн ранніх зернових і зернобобових, це на 300 тис. тонн більше, ніж минулого року.

«За кількістю зібраного врожаю ранніх зернових та зернобобових Харківська область посідає 2-е місце в Україні (після Дніпропетровщини, - ред). Ми в цьому році зібрали понад 3 млн тонн. Це більше, аніж у 2019 році – попри те, що засіяно земель було торік більше, ніж цього року. На один гектар зібрано на 20% більше, аніж у 2019-му», - зазначив Кучер.

На Харківщині святкували закінчення польових робіт / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Створення солом’яної «концертної зали» організував район спільно з місцевими фермерами, виступ же Харківської обласної філармонії – безкоштовний, це подарунок музикантів, які вже відомі харків'янам виступами у незвичайних локаціях.

Директор та головний диригент Юрій Янко відзначив, що ідея концерту в полі народилася спонтанно та була реалізована практично за тиждень.

«Зали поки закриті, а хочеться грати, ми скучили по публіці, - зізнався Янко.

Раніше оркестр філармонії виконував класичну музику в метро, де було 6000 слухачів, на заводі «Турбоатом», на залізничному вокзалі, на полігоні ДСНС, в аеропорту.

Музична програма для аграріїв тривала півтори години. Зокрема, оркестр виконав твори відомого українського композитора Мирослава Скорика, солістка, народна артистка України Ніна Шестакова виконала композиції, що давно стали народними: «Пісню про рушник», «Минає день, минає ніч». Не обійшлося без «Червоної рути».

Концерт відвідали сотні людей. Музикантів довго не відпускали, тож вони двічі грали на біс.

Концерт у записі можна переглянути на Youtube-каналі Харківської обласної філармонії.