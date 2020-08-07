Кіт британського МЗС вийшов на пенсію

Кіт Палмерстон, який чотири роки ловив щурів у будівлі Міністерства закордонних справ Великої Британії, пішов на офіційну пенсію.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі вже «ексчиновника», опублікованому у Твіттер.

«Після чотирьох років на посаді головного мисливця за щурами в МЗС Великої Британії я вважаю, що для мене настав час вийти на пенсію й трішки відпочити», - написав Палмерстон.

Він додав, що відтепер житиме у заміському будинку й насолоджуватиметься життям.

Зазначається, що за котом у Твіттер вже слідкують понад 105 тисяч користувачів соцмережі.

За даними BBC, кіт Палмерстон, який родом із Баттерсі, південного району Лондона, розпочав свою роботу на дипслужбі у 2016 році. Під час роботи у нього були напружені стосунки з котом Леррі, який досі полює за щурами в резиденції британських прем’єрів на Даунінг стріт 10.