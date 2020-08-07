У США працюють над другим сіквелом фільму "Брудні танці"
Як передає Укрінформ, про це він заявив у коментарі Deadline.
«Цей (сіквел – ред.) стане тим самим романтичним і ностальгічним фільмом, якого чекають шанувальники франшизи», - зазначив Фелтхаймер.
У другому сіквелі фільму, як і в оригіналі від 1987 року, головну роль зіграє Дженніфер Грей.
Зазначається, що у 2004 році був випущений перший сіквел легендарного фільму під назвою «Брудні танці 2: Гаванські ночі».
Як повідомлялося, стрічка «Брудні танці» з акторами Патріком Свейзом і Дженніфер Грей у головних ролях вийшла у 1987 році й набрала популярності великих масштабів. При витратах на зйомку у 5 мільйонів доларів кінорежисери отримали прибуток у 218 мільйонів доларів. Фільм отримав також премії «Оскар» та «Золотий глобус».