У США працюють над другим сіквелом фільму

У США працюють над другим сіквелом фільму "Брудні танці"

Укрінформ
Гендиректор медіакомпанії Lionsgate Джон Фелтхаймер підтвердив, що нині тривають зйомки нового сіквела легендарної стрічки «Брудні танці».

Як передає Укрінформ, про це він заявив у коментарі Deadline.

«Цей (сіквел – ред.) стане тим самим романтичним і ностальгічним фільмом, якого чекають шанувальники франшизи», - зазначив Фелтхаймер.

У другому сіквелі фільму, як і в оригіналі від 1987 року, головну роль зіграє Дженніфер Грей.

Зазначається, що у 2004 році був випущений перший сіквел легендарного фільму під назвою «Брудні танці 2: Гаванські ночі».

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Як повідомлялося, стрічка «Брудні танці» з акторами Патріком Свейзом і Дженніфер Грей у головних ролях вийшла у 1987 році й набрала популярності великих масштабів. При витратах на зйомку у 5 мільйонів доларів кінорежисери отримали прибуток у 218 мільйонів доларів. Фільм отримав також премії «Оскар» та «Золотий глобус».

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