В Уганді вбивцю рідкісної горили засудили до 11 років в'язниці

В Уганді вбивцю рідкісної горили засудили до 11 років в'язниці

Укрінформ
В Уганді браконьєра, який убив рідкісну срібноспинну горилу, засудили до 11 років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє ВВС.

«Вбивця однієї з найвідоміших гірських горил Уганди, Рафіки, був поміщений до в'язниці на 11 років», - йдеться у повідомленні.

Фелікс Б`ямукама визнав себе винним в незаконному проникненні на територію, що охороняється, та вбивстві горили.

Б`ямукама заявив, що горила напала на нього, і він мав убити Рафіки з метою самооборони. Він також визнав себе винним у вбивстві невеличкої антилопи, відомої як дуйкер, і кабана.

Троє інших мисливців, які проникли до парку разом із Б`ямукамою, заперечували звинувачення і перебувають під вартою в очікуванні суду.

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Б`ямукама відбуватиме кілька вироків одночасно, що загалом дорівнює 11 рокам тюремного ув'язнення. Це значно менше за довічний термін ув'язнення, який йому загрожував.

Як зазначає видання, гірські горили Уганди наразі під загрозою зникнення - їх лишилося трохи більш як 1000.

Фото: UGANDA WILDLIFE AUTHORITY

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