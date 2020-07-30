Зйомки спецвипуску "Друзів” затримуються через COVID-19

Актори відомого американського серіалу "Друзі” ще вирішують, коли буде знятий спільний спеціальний випуск.

Про це заявив один із головних акторів серіалу Девід Швіммер (Росс), повідомляє Independent.

"Питання в тому, коли (знімати спецвипуск – ред.). Ми наразі це намагаємося вирішити, тому що хочемо зробити це, коли буде безпечно для всіх", - сказав він.

За словами Швіммера, розглядаються багато креативних аспектів самого спеціального спільного випуску, де буде кілька "несподіваних гумористичних моментів".

Він також наголосив, що всі шість головних акторів серіалу готові до цього випуску.

У лютому цього року стало відомо, що головні актори американського серіалу “Друзі” вирішили зняти спільний спеціальний випуск.

Сам серіал виходив у 1994-2004 роках. Він приніс міжнародну славу виконавцям головних ролей, виграв кілька нагород і здобув величезну аудиторію.