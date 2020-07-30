Білоруська стрічка "Чисте мистецтво" відкриє новий сезон у Docuspace

В онлайн-кінотеатрі Docuspace з 7 серпня стартує новий сезон, який відкриє стрічка білоруського режисера Максима Шведа "Чисте мистецтво".

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі кінофестивалю Docudays UA.

"До кінця серпня фільм буде доступний для перегляду в онлайн-кінотеатрі Docuspace, який вже цієї осені запуститься у новому форматі. Герой фільму "Чисте мистецтво", художник-абстракціоніст Захар Кудін створює свої полотна просто неба в міському просторі. Він надихається різнобарвними прямокутниками, якими працівники та працівниці ЖЕКу замальовують будь-які написи на фасадах будівель Мінська. Заінтриговані перехожі, намагаючись інтерпретувати творчість Захара, висловлюють свою думку не тільки про мистецтво. Спостерігаючи за народженням артфеномена, фільм з іронією і любов'ю показує сучасну Білорусь. Невипадково, що фільм відкриється для перегляду напередодні виборів у Білорусі", - йдеться у пресрелізі.

Яку зазначається, разом із цим показом та супровідними онлайн-дискусіями організатори заходу прагнуть актуалізувати проблему порушення прав людини в білоруському суспільстві та поміркувати про взаємопроникність політики та мистецтва, а також (само)цензуру - як структурну проблему, так і її вираження у повсякденних розмовах містян.

Тематичні онлайн-дискусії відбудуться: 14 серпня, 19:00 - "Відтінки протесту. Як мистецтво допомагає у боротьбі за права людини?" (спікери: Олександра Матвійчук, голова правління ГО "Центр громадянських свобод" та Міхаіл Ґулін, художник, перформер, куратор. Модерує – журналіст Андрій Куликов); 21 серпня, 19:00 - "Tête-à-tête: Максим Швед & Максим Карпицький" (Про політичне (у) кіно, про мистецтво як спосіб виходити за межі встановлених структур, про феномен ЖЕК-арту, про вулиці і свободи поговорять режисер фільму Максим Швед і кінокритик Максим Карпицький); 26 серпня, 19:00 - "DOCU/PRO talk. Максим Швед & Пйотр Бодак" (Як знімати кіно в країні, де не існує кіноіндустрії? Як знайти гроші за кордоном? Як працювати з матеріалом, знятим іноземною мовою? Режисер та режисер монтажу фільму поділяться своїм досвідом роботи).

Трансляції онлайн-подій відбуватимуться на Youtube-каналі Docudays UA, Docuspace, а також на фестивальній Facebook-сторінці.