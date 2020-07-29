Кінофестиваль “Корона Карпат” у вересні оголосить список фільмів

Кінофестиваль «Корона Карпат», що відбудеться 12 - 15 листопада, продовжує прийом заявок.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Подати заявку на участь у Дев'ятому Трускавецькому кінофестивалі «Корона Карпат» можна онлайн, до 5 вересня. Оголошення фільмів, що пройшли офіційну селекцію, відбудеться 14 вересня 2020 року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до участі в національній конкурсній програмі (ігрові односерійні фільми від 60 хв. і більше) допускаються ігрові повнометражні українські фільми всіх жанрів, завершені після 1 січня 2019 року. Фільми повнометражної категорії розглядаються за умови наявності цифрового носiя типу DCP для показу в кінотеатрі та HD цифрових відеофайлів для показу журі.

До участі в конкурсній програмі короткометражних фільмів та дипломних робіт (перший професійний ігровий фільм від 3 хв. до 30 хв.) допускаються ігрові українські фільми всіх жанрів, завершені після 1 січня 2019 року. Фільми даної категорії розглядаються за умови наявності HD цифрових відеофайлів.

Фільми, які до цього уже демонструвалися на території України чи інших держав, можуть бути запропоновані до участі в програмі.

Фільми, вироблені в Україні (або за участю України як країни-співпродюсера), можуть бути запропоновані до участі в програмі до 5 вересня 2020 р.

Докладніше – на офіційному сайті фестивалю.