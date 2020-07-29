Роман Балаян отримає "Золотого Дюка" за внесок у кіномистецтво

Український режисер, сценарист і кіно продюсер Роман Балаян отримає нагороду «Золотий Дюк» 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю за внесок у кіномистецтво.

Про це повідомляється на сайті ОМКФ.

"Зазвичай нагороди за внесок вручають з огляду на роки. Сподіваюсь, у цьому випадку це не так. Хотілося б завжди відповідати такій нагороді та закладеному в ній значенню», – прокоментував Роман Балаян.

Як зазначається, починав Балаян як режисер у 1970 році на Київській кіностудії. Згодом викладав на Вищих курсах сценаристів та режисерів Держкіно СРСР, де в його майстерні навчався Сергій Маслобойщиков. Сам Роман Гургенович вважає себе учнем Сергія Параджанова.

Його режисерський дебют відбувся у 1973 році. Другий фільм Романа Балаяна «Бірюк» отримав номінацію на «Золотого ведмедя» Берлінале у 1977 році. А художній фільм «Польоти уві сні та наяву» 1987 року став одним з найкасовіших хітів радянського кіно. Ця стрічка стала узагальненням трагедії покоління, що жило в умовах абсурдних реалій режиму пізнього соціалізму.

«Роман Балаян – один з найбільш знакових українських режисерів сучасності. І хоч він сам не любить епітети на кшталт «легендарний», він дійсно більше, ніж просто режисер. Роман Гургенович як ніхто інший вміє фіксувати життя і його буденність, знімаючи це настільки поетично, що глядач одразу закохується в його роботи. Вручати такому режисерові «Золотого Дюка» – справді почесно для нас», – зазначив президент ОМКФ Вікторія Тігіпко.

Серед найвідоміших робіт Романа Балаяна – «Бірюк», «Польоти уві сні та наяву», «Два місяця, три сонця», «Леді Макбет Мценського повіту», «Райські птахи» та інші. Режисер має низку нагород за свої роботи. Зокрема він удостоєний призу «Золотий тюльпан» Стамбульського кінофестивалю за фільм «Бережи мене, мій талісмане», премії «Ніка» як «найкращий фільм країн СНД і Балтії» зі стрічкою «Райські птахи». У 1997 році Роман Балаян отримав звання народного артиста України, а у 2001 році – академіка Національної академії мистецтв України.

Нагадаємо, що 11-ий Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться в онлайн-форматі з 25 вересня по 3 жовтня.

Фото: Дім "Майстер Клас", Facebook