Фільм “Додому” нагородили "Золотим Дюком" на ОМКФ

Стрічка “Додому” Нарімана Алієва відзначена Гран-прі на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі.

Про це повідомляє у Facebookкінокомпанія Артхаус Трафік.

“Це – головна нагорода Одеського кінофестивалю. Переможець у цій номінації визначається за підсумками глядацького голосування”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм “Додому” був представлений у рамках міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю. Прем'єрний показ зібрав аншлаг у Фестивальному палаці. Стрічку особисто представили режисер Наріман Алієв, актори Ахтем Сеітаблаєв та Ремзі Білялов, продюсер Володимир Яценко і творча група фільму. Після фінальних титрів глядачі зустріли авторів фільму 10-хвилинною овацією.

“Для нас показ стрічки на ОМКФ більш нервовий, ніж на Каннському кінофестивалі, оскільки думка українських глядачів – особиста”, – наголосив режисер Наріман Алієв.

“Додому” – повнометражний дебют Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Міжнародна прем'єра стрічки відбулася в конкурсній програмі “Особливий погляд” Каннського кінофестивалю. Вона також претендувала на здобуття премії “Золота камера” за найкращий дебютний фільм.

Як повідомлялося, “Додому” цьогоріч виборов нагороду як Найкращий фільм Міжнародного кінофестивалю у Бухаресті (BIFF).

В український прокат драма про подорож до Криму вийде 7 листопада.