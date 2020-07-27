Вчені створили біометричний пароль на основі сміху
Укрінформ
Вчені навчилися створювати біометричні паролі на основі людського сміху.
Про це свідчать дослідження вчених Лагоського університету Нігерії, опубліковані International Journal of Biometrics.
У ході досліджень вчені з'ясували, що люди можуть ідентифікувати один одного за сміхом. А оскільки підробити цю емоцію неможливо, на відміну від голосу, сигнатура сміху може бути більш надійною основою для біометричного пароля.
Визначивши звукові частоти людського сміху, на їх основі вчені створили цифровий підпис. Такий пароль безпечний на 90%.
Робота над новою розробкою триває.