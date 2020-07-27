Вчені створили біометричний пароль на основі сміху

Вчені навчилися створювати біометричні паролі на основі людського сміху.

Про це свідчать дослідження вчених Лагоського університету Нігерії, опубліковані International Journal of Biometrics.

У ході досліджень вчені з'ясували, що люди можуть ідентифікувати один одного за сміхом. А оскільки підробити цю емоцію неможливо, на відміну від голосу, сигнатура сміху може бути більш надійною основою для біометричного пароля.

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Визначивши звукові частоти людського сміху, на їх основі вчені створили цифровий підпис. Такий пароль безпечний на 90%.

Робота над новою розробкою триває.