Вчені знайшли спосіб подовжити життя смартфона і зробити його дешевшим

Вчені США створили нову батарею, здатну зробити смартфони довговічними і недорогими.

Про це повідомляє iTechua.

"Багато років дослідники намагаються знайти спосіб здешевити акумулятори, зробивши їх разом з тим більш ємними. Нещодавно група американських вчених відзвітувала про успіхи по створенню нової безкобальтової батареї, здатної не тільки збільшити щільність енергії, але і зробити елементи живлення довговічними і недорогими", - йдеться у повідомленні.

Кобальт вважається одним з найдорожчих мінералів, що входять до складу сучасних АКБ. Стандартна ціна на нього дорівнює 28 500 доларів за тонну – це дорожче, ніж нікель, марганець і алюміній разом узяті. При цьому кобальт входить до складу до 30% катодів літій-іонних акумуляторів.

Новий прорив вдалося здійснити завдяки рівномірному розподілу іонів різних металів по кристалічній структурі катода під час синтезу. За словами дослідників, вони не тільки знизили кінцеву вартість батареї, але і збільшили її щільність без зменшення кількості циклів заряду-розряду.

Замінити кобальт вдалося менш дорогим нікелем, який тепер займає близько 89% всього катода. Саме за рахунок цього мінералу вдалося підвищити щільність акумулятора, що своєю чергою може привести до збільшення терміну служби батареї, незалежно від того, який пристрій її використовує. В остаточному підсумку це призведе до підвищення ємності акумуляторів у всіх сучасних пристроях – від смартфонів до електромобілів.