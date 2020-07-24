Мел Гібсон перехворів на COVID-19

Американський актор Мел Гібсон провів тиждень у лікарні після отримання позитивного тесту на COVID-19.

Про це заявила його речниця, повідомляє The Guardian.

«Він (Гібсон – ред.) здав позитивний тест на (COVID-19 – ред.) у квітні та провів тиждень у лікарні», - зазначила речниця.

За її словами, 64-річного актора лікували ремдесивіром, коли він перебував у медзакладі у Лос-Анджелісі. Згодом він здав кілька тестів, які показали негативний результат на коронавірус, та один позитивний тест на антитіла проти хвороби.

Як повідомлялося, Мел Гібсон є австралійсько-американським актором, режисером, сценаристом і продюсером. Він вже став лауреатом двох премій «Оскар» і премії «Золотий глобус» (1996) за режисерську роботу над драмою «Хоробре серце», де він також знявся у головні ролі.

Фото: styleinsider