Помер шотландський актор із

Помер шотландський актор із "Доктора Хто"

Укрінформ
Шотландський актор Моріс Роевз помер у віці 83 років. За свою кар'єру він знявся у сотні фільмів та серіалів.

Про це пише The Sun.

“Зірка фільму “Доктор Хто” Моріс Роевз помер у віці 83 років”, - йдеться у повідомленні.

Він з'являвся у сотнях фільмів, телесеріалів та театральних постановок протягом своєї кар'єри, яка тривала шість десятиліть.

Загалом Моріс зіграв майже у ста фільмах та серіалах, в основному, йому діставалися ролі лиходіїв. Так, у його фільмографії стрічки “Доктор Хто”, “Улісс”, “Суддя Дредд”, “День на пляжі”, “Молодий Вінстон”, “Орел приземлився”, “Зоряний шлях: Наступне покоління”, “Останній з могікан”, “Ярмарок марнославства”, “Місяць”, “Макбет”, “Вона написала вбивство”, “Рятувальники Малібу” та інші.

Дружина Роевза Ванесса розповіла, що останнім часом він хворів. Втім вона не повідомила, про яку хворобу йдеться.

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Роевз народився 1937 року. Він закінчив Королівську шотландську академію музики та драми з золотою медаллю.

Роевз став знаменитим після того, як в театрі зіграв Лоренцо у Венеціанському купці.

Агенти Disney, побачивши актора на сцені, відразу запропонували йому роль у фільмі “Боротьба принца Донегала”.

Фото: EveningStandard

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