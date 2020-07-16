Помер шотландський актор із "Доктора Хто"

Шотландський актор Моріс Роевз помер у віці 83 років. За свою кар'єру він знявся у сотні фільмів та серіалів.

Про це пише The Sun.

“Зірка фільму “Доктор Хто” Моріс Роевз помер у віці 83 років”, - йдеться у повідомленні.

Він з'являвся у сотнях фільмів, телесеріалів та театральних постановок протягом своєї кар'єри, яка тривала шість десятиліть.

Загалом Моріс зіграв майже у ста фільмах та серіалах, в основному, йому діставалися ролі лиходіїв. Так, у його фільмографії стрічки “Доктор Хто”, “Улісс”, “Суддя Дредд”, “День на пляжі”, “Молодий Вінстон”, “Орел приземлився”, “Зоряний шлях: Наступне покоління”, “Останній з могікан”, “Ярмарок марнославства”, “Місяць”, “Макбет”, “Вона написала вбивство”, “Рятувальники Малібу” та інші.

Дружина Роевза Ванесса розповіла, що останнім часом він хворів. Втім вона не повідомила, про яку хворобу йдеться.

Роевз народився 1937 року. Він закінчив Королівську шотландську академію музики та драми з золотою медаллю.

Роевз став знаменитим після того, як в театрі зіграв Лоренцо у Венеціанському купці.

Агенти Disney, побачивши актора на сцені, відразу запропонували йому роль у фільмі “Боротьба принца Донегала”.

Фото: EveningStandard