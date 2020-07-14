Зниклу зірку серіалу "Хор" знайшли мертвою

Поліція Каліфорнії після кількох днів пошуків знайшла тіло зірки музичного серіалу «Хор» Наї Рівери.

Про це повідомляє FOX 23 із посиланням на правоохоронців округу Вентура.

«Правоохоронці знайшли тіло в озері Піру у понеділок, через п’ять днів після початку пошуків зниклої актриси Наї Рівери», - йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, 33-річна Рівера з чотирирічним сином прибула на озеро 8 липня. Вони взяли напрокат човен. Проте вже через три години човен виявили посеред озера, дитина була в ньому сама. Хлопчик спав, і на ньому був рятувальний жилет.

Син акторки розповів, що вони з мамою плавали, але вона в човен не повернулася. Дитина бачила, як мати "зникла під водою".

На думку слідчих, імовірно, Рівері вистачило сил підняти сина на човен, але сама вона вибратися з води не змогла.

Тіло жінки знайшли за кілька днів, воно заплуталось у водоростях.

Поліцейські вважають її смерть нещасним випадком.

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Ная Рівера змалку знімалася в телесеріалах і рекламних роликах. Широка популярність до неї прийшла з роллю Сантани Лопез у серіалі "Хор", який виходив на американському телеканалі Fox із 2009 до 2015 року.

Як повідомлялося, раніше двоє колег актриси по серіалу "Хор" загинули. Канадський актор Корі Монтейт, який зіграв роль Фіна Хадсона, помер у 2013 році від передозування наркотиками у віці 31 року.

А у 2018 році інший актор, який знімався в цьому серіалі, 35-річний Марк Саллінг, наклав на себе руки. До цього він визнав себе винним у зберіганні дитячої порнографії та очікував вироку.

Фото: EMMA MCINTYRE, GETTY IMAGES