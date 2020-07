Від раку померла дружина Джона Траволти

У США померла 57-річна актриса і модель Келлі Престон - у неї був рак грудей.

Про це повідомив в Instagram її чоловік, всесвітньо відомий актор Джон Траволта.

«З дуже важким серцем повідомляю, що моя прекрасна дружина Келлі програла дворічну битву з раком молочної залози», - написав артист.

Престон померла у госпіталі у штаті Техас.

З Траволтою вони одружилися в 1991 році. У шлюбі народилося троє дітей. Нині доньці акторів Еллі Блю 20 років, синові Бенджаміну - дев'ять. Найстарший син акторів, Джетт, помер у січні 2009-го у 16-річному віці - причиною смерті стали наслідки перенесеного ним у дитинстві синдрому Кавасакі.

За свою кар'єру Келлі Престон знялась у таких фільмах, як «Близнюки», «Від заходу до світанку», «Джеррі Магуаєр», «Кіт», «Смертний вирок» та інших.

У 2004 році Келлі Престон знялася в кліпі на пісню She Will Be Loved гурту Maroon 5.

Фото: Getty Images.