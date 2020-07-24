В Україні видали книгу про секрети Чорного моря

В Україні видали науково-популярну книгу про Чорне море, одним з авторів є директор Інституту морської біології НАН Борися Александров, який трагічно загинув під час пожежі в Інституті.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Чому світиться Чорне море і чи можливо його підпалити? Воно скоріше мертве чи живе? Хто там мешкає: чи є морські коники та кити? Щоб кожен охочий міг отримати відповіді на ці та інші запитання про Чорне море, українські вчені створили науково-популярну книгу "Секрети Чорного моря". Її презентували сьогодні в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Книга складається з 28 коротких цікавих історій, кожна з яких доповнена великою кількістю ілюстрацій.

Ідея цієї книги належить Борису Александрову – директору Інституту морської біології НАН, який трагічно загинув наприкінці минулого року під час пожежі в Інституті. Борис Георгійович встиг підготувати частину текстів. Завершував написання книги колектив з майже 30 науковців – біологів, хіміків, гідрологів.

З української книга перекладена трьома мовами: англійською, грузинською та російською. Вона написана дуже просто й доступно, тож буде цікавою і для дітей, і для дорослих.

Загалом буде видано по 500 екземплярів кожною мовою. Крім того, книга є у вільному доступі за посиланням: emblasproject.org/book. Наразі частина історій вже відкрита, а частина з'являтиметься поступово, тричі на тиждень.