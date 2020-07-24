Disney відклав вихід трьох основних блокбастерів

Кінокомпанія Disney відклала випуски фільмів «Аватар», «Зоряні війни» та «Мулан» через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

«(Кінокомпанія - ред.) Волт Дісней затримала і відклала випуск своїх трьох основних фільмів», - йдеться у повідомленні.

Сиквел «Аватара» тепер дебютує у кінотеатрах у грудні 2022 року, а наступний фільм зі всесвіту «Зоряних воєн» - у грудні 2023 року.

Довгоочікуваний ремейк історії про Мулан, вихід якого очікувався наприкінці серпня, повністю виключили з графіків.

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До змін у графіку показів призвело зростання числа випадків зараження коронавірусом у США і по всьому світу.