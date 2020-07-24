Disney відклав вихід трьох основних блокбастерів

Disney відклав вихід трьох основних блокбастерів

Укрінформ
Кінокомпанія Disney відклала випуски фільмів «Аватар», «Зоряні війни» та «Мулан» через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

«(Кінокомпанія - ред.) Волт Дісней затримала і відклала випуск своїх трьох основних фільмів», - йдеться у повідомленні.

Сиквел «Аватара» тепер дебютує у кінотеатрах у грудні 2022 року, а наступний фільм зі всесвіту «Зоряних воєн» - у грудні 2023 року.

Довгоочікуваний ремейк історії про Мулан, вихід якого очікувався наприкінці серпня, повністю виключили з графіків.

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До змін у графіку показів призвело зростання числа випадків зараження коронавірусом у США і по всьому світу.

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