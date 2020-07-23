На “Лесиних джерелах” просто неба покажуть виставу за п’єсою Лесі Українки

У Новограді-Волинському на Житомирщині просто неба покажуть виставу за мотивами п’єси Лесі Українки «Йоганна – жінка Хусова» під час міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині джерела», що проходитиме 25 липня.

Про це у Facebook повідомляє Новоград-Волинська міська рада.

«Надвечір на території фортеці буде організовано виставу просто неба за твором Лесі Українки «Йоганна – жінка Хусова» народного театру міського Палацу культури ім. Лесі Українки», - йдеться у повідомленні.

Крім того, 25 липня, у літературно-меморіальному музеї Лесі Українки відбудеться презентація проєкту «Вишиванка в одязі великих українців».

У музеї родини Косачів відкриється виставка української сорочки «Печенізька перлина Полісся» з колекції Володимира Іванюка та відбудеться XV Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки.

Краєзнавчий музей у цей день запрошує на екскурсії, виставку картин та старовинних побутових речей.

В екоальтанці ЗОШ №5 відбудеться презентація літературного альманаху Звягельщини «Зерниця», книги Світлани Лелях-Бегутової «Великі сподвижниці України», літературного доробку Світлани Челядіної «Шляхами дочки Прометея», які присвячені поетесі Лесі Українці.

У будинку рад вручать обласну літературну-мистецьку премію імені Лесі Українки та премію імені Олени Пчілки, а також звання «Почесний громадянин міста Новограда-Волинського» та ордену «Звягель». Зокрема, за мужність і відвагу посмертно почесне звання присвоєно 29 загиблим героям – учасникам антитерористичної операції та операції об’єднаних сил.

Як повідомляв Укрінформ, через карантинні обмеження цьогорічне свято «Лесині джерела» триватиме один день і без масових заходів.

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася у Звягелі (нинішній Новоград-Волинський). У місті є літературно-меморіальний музей Лесі Українки та музей родини Косачів.

Фото: Facebook / Новоград-Волинська міська рада