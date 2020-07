Легендарна ABBA пообіцяла наступного року випустити п'ять нових пісень

У 2021 році легендарний шведський гурт ABBA випустить п'ять нових пісень.

Вихід нового матеріалу анонсував учасник колективу Бьорн Ульвеус в середу, 22 липня, повідомляє The Independent.

За словами музиканта, група записала нові пісні і планувала випустити їх у цьому році. Але цьому завадили технічні складності та пандемія COVID-19.

Нагадаємо: гурт ABBA була створена в 1972 році й розпалася за 10 років. Пік популярності квартету припав на другу половину 70-х. У 1982 році вийшов останній альбом колективу. У 1990-х були видані раніше неопубліковані пісні гурту.

У 2018 році Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон і Анні-Фрід Лінгстад повідомили, що ABBA возз'єднується для роботи над новим матеріалом та проведення віртуального туру.

Тоді ж ABBA записала пісні I Still Have Faith in You та Don't Shut Me Down, які досі не видані.