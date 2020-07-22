Залишки кам’яниці гетьмана Полуботка у Чернігові законсервують

У Чернігові законсервують залишки будівлі чернігівського магістрату - колишньої кам’яниці гетьмана Павла Полуботка ХVII століття, які 13 років були розкритими, бо очікували музеєфікації.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила відомий чернігівський археолог, доцент національного університету "Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук Олена Черненко.

"Потрібне якесь нове рішення. А доки його немає, пам’ятку планується законсервувати, простіше кажучи, закидати землею. Є пропозиція засипати керамзитом, щоб рештки найдавнішої будівлі, пов’язаної з місцевим самоврядуванням у Чернігові, під землею не руйнувалися. І вже пізніше, коли буде час, натхнення і можливість, розкрити їх і спорудити там музейний павільйон, - сказала Черненко.

У Чернігові законсервують археологічну пам’ятку / Фото: Олена Черненко/Facebook

Вона розповіла, що чернігівська кам’яниця гетьмана Полуботка згадується в описі його майна, що було конфісковане Російською імперією. Пізніше її повернули його нащадкам, а ті в середині XVIII ст. продали будівлю чернігівському магістрату. Коли через кілька десятиліть установа збудувала собі нове приміщення, старе (на території Дитинця) майже повністю розібрали.

Читайте також: Археологи знайшли на руїнах Барського замку артефакти XVII століття

У наші часи, 1980 року, залишки магістрату були виявлені відомим чернігівським краєзнавцем Андрієм Карнабєдом. Повністю руїни в 2005-2006 роках розкрила Олена Черненко. Згодом з’явилося рішення музеєфікувати їх у підвальному приміщенні готельно-ресторанного комплексу "Дворянське зібрання", зводити яке на місці колишньої будівлі "зібрань" починало ТОВ "Айва".

З метою збереження пам’ятки фірма-забудовник замовила проєкт її реставрації і профінансувала відповідні роботи. Фундаменти й рештки стін колишнього магістрату були укріплені. Але проєкт музеєфікації "Айва" реалізувати не змогла, оскільки припинила своє існування і зупинила роботи на об’єкті в Чернігові.

Кілька років місцева влада через суди намагалася отримати дозвіл на знесення недобудови. Коли процес демонтажу довгобуду розпочався, до решток магістрату запросили археологів.

Читайте також: На Полтавщині влаштували віртуальну подорож фортецями середньовіччя

"Коли ми тільки-но вийшли на об’єкт, я думала, що пам’ятка зараз розвалиться - стільки там насіялося дерев і бур’янів. Коли ж розчистили руїни - здивувалася, що всі залишки цілі і там є на що подивитися", - зазначила пані Черненко.

Як повідомляв Укрінформ, земля під будівництво в Чернігові сучасної копії "Дворянського зібрання" середини XIX сторіччя з облаштуванням у ній готельно-ресторанного комплексу була виділена ТОВ "Айва" у 2004 році. З 2011-го роботи на об’єкті не велися, тож він занепав і фактично перетворився на смітник. Позови щодо знесення недобудови розглядалися в судах з 2017 року. Демонтаж будівлі Чернігівська міська рада проводить нині коштом місцевого бюджету.