Залишки кам’яниці гетьмана Полуботка у Чернігові законсервують
Про це кореспондентові Укрінформу повідомила відомий чернігівський археолог, доцент національного університету "Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук Олена Черненко.
"Потрібне якесь нове рішення. А доки його немає, пам’ятку планується законсервувати, простіше кажучи, закидати землею. Є пропозиція засипати керамзитом, щоб рештки найдавнішої будівлі, пов’язаної з місцевим самоврядуванням у Чернігові, під землею не руйнувалися. І вже пізніше, коли буде час, натхнення і можливість, розкрити їх і спорудити там музейний павільйон, - сказала Черненко.
У Чернігові законсервують археологічну пам’ятку / Фото: Олена Черненко/Facebook
Вона розповіла, що чернігівська кам’яниця гетьмана Полуботка згадується в описі його майна, що було конфісковане Російською імперією. Пізніше її повернули його нащадкам, а ті в середині XVIII ст. продали будівлю чернігівському магістрату. Коли через кілька десятиліть установа збудувала собі нове приміщення, старе (на території Дитинця) майже повністю розібрали.
У наші часи, 1980 року, залишки магістрату були виявлені відомим чернігівським краєзнавцем Андрієм Карнабєдом. Повністю руїни в 2005-2006 роках розкрила Олена Черненко. Згодом з’явилося рішення музеєфікувати їх у підвальному приміщенні готельно-ресторанного комплексу "Дворянське зібрання", зводити яке на місці колишньої будівлі "зібрань" починало ТОВ "Айва".
З метою збереження пам’ятки фірма-забудовник замовила проєкт її реставрації і профінансувала відповідні роботи. Фундаменти й рештки стін колишнього магістрату були укріплені. Але проєкт музеєфікації "Айва" реалізувати не змогла, оскільки припинила своє існування і зупинила роботи на об’єкті в Чернігові.
Кілька років місцева влада через суди намагалася отримати дозвіл на знесення недобудови. Коли процес демонтажу довгобуду розпочався, до решток магістрату запросили археологів.
"Коли ми тільки-но вийшли на об’єкт, я думала, що пам’ятка зараз розвалиться - стільки там насіялося дерев і бур’янів. Коли ж розчистили руїни - здивувалася, що всі залишки цілі і там є на що подивитися", - зазначила пані Черненко.
Як повідомляв Укрінформ, земля під будівництво в Чернігові сучасної копії "Дворянського зібрання" середини XIX сторіччя з облаштуванням у ній готельно-ресторанного комплексу була виділена ТОВ "Айва" у 2004 році. З 2011-го роботи на об’єкті не велися, тож він занепав і фактично перетворився на смітник. Позови щодо знесення недобудови розглядалися в судах з 2017 року. Демонтаж будівлі Чернігівська міська рада проводить нині коштом місцевого бюджету.