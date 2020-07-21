Фільм «Мій друг містер Персіваль» 23 липня вийде на великі екрани України

В український прокат 23 липня виходить сімейний пригодницький фільм «Мій друг містер Персіваль», головну роль в якому виконав володар премії «Оскар» Джеффрі Раш.

Про це повідомляє пресслужба кінокомпанії “Артхаус Трафік”.

“За сюжетом, успішний бізнесмен і щасливий батько сімейства згадує своє дитинство, яке він провів на прихованому від усього світу березі океану. Він повинен розповісти своїй онучці незвичайну історію хлопчика на прізвисько Шторм і пелікана-сироти - Містера Персіваля. Історію небезпечних пригод і дивовижної дружби, яка вплинула на все його життя”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фільм «Мій друг містер Персіваль» був обраний як фільм-відкриття щорічного фестивалю кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» і посів друге місце міжнародної конкурсної програми за підсумками глядацького голосування.

Фільм заснований на світовому бестселері Коліна Тіле «Storm Boy» і однойменній популярній відеогрі. Оповідь про маленького хлопчика і його неймовірну дружбу з пеліканом-сиротою у відокремленому південноавстралійському Національному парку Куронг майже 50 років захоплює і хвилює читачів по всьому світу.

Режисер Шон Сіт побачив оригінальний фільм «Штормик і містер Персіваль» після переїзду до Австралії в 12 років. Картина назавжди запам'яталася Шону як глибоко емоційне кінематографічне переживання.

Роль дорослого Штормика виконав Джеффрі Раш – володар премії «Оскар», трьох премій Британської кіноакадемії, двох «Золотих глобусів», чотирьох премій гільдії кіноакторів, двох премій Американського інституту кіномистецтва і двох премій ім. Гелпманна за роботи в театрі. Він є одним з небагатьох акторів у світі, що володіють «потрійною короною акторської майстерності» – преміями «Оскар», «Еммі» і «Тоні». «Мій друг містер Персіваль» став дебютною роботою у кіно для 13-річного Фінна Літтла, виконавця головної дитячої ролі.

Однією з головних особливостей фільму стали зйомки живих пеліканів. Перед продюсерами стояли два завдання: як максимально задіяти реальних птахів у сценах і як встановити відчутний зв'язок між тваринами і головним героєм. Щоб домогтися цього, роботу треба було почати за кілька місяців до препродакшна фільму – і ризикнути, підключивши до проєкту дресирувальників.

Було знайдено, врятовано і вирощено п’ятьох птахів. Робота з птахами, що зображали у фільмі трьох персонажів – містера Професора, містера Президента і містера Персіваля, була схожа на кастинг справжніх акторів на роль.

«У пеліканів дуже сильні і різноманітні характери. Крім того, вони всі навчилися різних трюків. Деякі добре грали у хованки, інші добре літали, тому ми могли робити вибір, виходячи з їх умінь», - зазначив режисер Шон Сіт.