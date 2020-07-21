За фільмом "Позивний Бандерас" створять комікс
Про це Укрінформу повідомив один з авторів проєкту Артемій Кірсанов.
«Ми готові до запуску нашого нового проєкту - «Книга-комікс - «Позивний Бандерас», який буде створений на основі однойменних книги і фільму», - сказав Кірсанов.
За його словами, проєкт був дуже високо оцінений експертами Українського культурного фонду, але через скорочення бюджету не підтриманий.
«Ми вирішили, що це не привід відмовлятися від проєкту і подалися до Спільнокошту. І от нарешті договір укладений і ми готові стартувати», - сказав він.
В команді: автори книги і фільму – Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов, а також художник-ілюстратор, ветеран АТО Микола Ніколаєв.
«Позивний «Бандерас» - це історія про те, як восени 2014 року в зоні АТО група розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села Бандераса.
Підтримати проєкт можна на сторінці Спільнокошту.
Детективна кінострічка режисера Зази Буадзе «Позивний «Бандерас» вийшла в широкий український прокат 11 жовтня 2018 року.
Сценарій стрічки, написаний Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим, має в основі щоденники нацгпардійця Сергія Башкова з позивним «Індіанець» та розповіді воїнів.