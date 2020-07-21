За фільмом "Позивний Бандерас" створять комікс

Автори книги і фільму «Позивний «Бандерас» планують випустити однойменний комікс.

Про це Укрінформу повідомив один з авторів проєкту Артемій Кірсанов.

«Ми готові до запуску нашого нового проєкту - «Книга-комікс - «Позивний Бандерас», який буде створений на основі однойменних книги і фільму», - сказав Кірсанов.

За його словами, проєкт був дуже високо оцінений експертами Українського культурного фонду, але через скорочення бюджету не підтриманий.

«Ми вирішили, що це не привід відмовлятися від проєкту і подалися до Спільнокошту. І от нарешті договір укладений і ми готові стартувати», - сказав він.

В команді: автори книги і фільму – Сергій Дзюба і Артемій Кірсанов, а також художник-ілюстратор, ветеран АТО Микола Ніколаєв.

«Позивний «Бандерас» - це історія про те, як восени 2014 року в зоні АТО група розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села Бандераса.

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Підтримати проєкт можна на сторінці Спільнокошту.

Детективна кінострічка режисера Зази Буадзе «Позивний «Бандерас» вийшла в широкий український прокат 11 жовтня 2018 року.

Сценарій стрічки, написаний Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим, має в основі щоденники нацгпардійця Сергія Башкова з позивним «Індіанець» та розповіді воїнів.