Ексмодель Victoria’s Secret засудили до громадських робіт

Суд Тель-Авіва засудив модель Бар Рафаелі та її матір за ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Магістерський суд Тель-Авіва у понеділок засудив модель Бар Рафаелі та її матір Ціпі за ухилення від сплати податків відповідно до угоди, яку вони підписали з Офісом генпрокурора», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, у червні цього року Рафаелі та її матір пішли на угоду зі слідством у справі про ухилення від сплати податків на суму в десятки мільйонів.

Згідно з угодою, модель має сплатити 3 мільйонів доларів штрафу та відпрацювати дев’ять місяців на громадських роботах.

Натомість її матір Ціпі відсидить 16 місяців у в’язниці та повинна заплатити штраф у розмірі в 730 тисяч доларів США.

Сама справа стосується прибутків, які 35-річна модель отримала за кордоном з 2009 до 2012 роках, і додаткових прибутків в Ізраїлі, які вона приховала. Її матір також не вказувала в декларації про доходи всі свої прибутки.

Як повідомлялося, Бар Рафаелі раніше знімалася на показах Victoria's Secret, Armani, Roberto Cavalli, Gucci, Valentino.

Фото: Yariv Katz/POOL