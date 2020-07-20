Ексмодель Victoria’s Secret засудили до громадських робіт
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
«Магістерський суд Тель-Авіва у понеділок засудив модель Бар Рафаелі та її матір Ціпі за ухилення від сплати податків відповідно до угоди, яку вони підписали з Офісом генпрокурора», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, у червні цього року Рафаелі та її матір пішли на угоду зі слідством у справі про ухилення від сплати податків на суму в десятки мільйонів.
Згідно з угодою, модель має сплатити 3 мільйонів доларів штрафу та відпрацювати дев’ять місяців на громадських роботах.
Натомість її матір Ціпі відсидить 16 місяців у в’язниці та повинна заплатити штраф у розмірі в 730 тисяч доларів США.
Сама справа стосується прибутків, які 35-річна модель отримала за кордоном з 2009 до 2012 роках, і додаткових прибутків в Ізраїлі, які вона приховала. Її матір також не вказувала в декларації про доходи всі свої прибутки.
Як повідомлялося, Бар Рафаелі раніше знімалася на показах Victoria's Secret, Armani, Roberto Cavalli, Gucci, Valentino.
Фото: Yariv Katz/POOL