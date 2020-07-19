Відновлення масових концертів у США прогнозують не раніше 2022 року

У зв'язку з пандемією коронавірусу проведення масових концертів чи фестивалів в США може бути відкладене принаймні до 2022 року.

Такий прогноз зробив співзасновник одного з найвідоміших американських музичних фестивалів "Лоллапалуза" Марк Гайгер, передає Голос Америки.

На думку Гайгера, однією із найважливіших причин цього є система страхування концертів та фестивалів.

“Зараз не існує страхування для організаторів від COVID-19”, - зазначив він в інтерв'ю "The Bob Lefsetz Podcast”, зауваживши, що для більшості з тих, хто проводить такі масові заходи, нині існує надто багато ризиків.

“На мою думку, це буде 2022 рік. Так багато часу піде на те, поки повільно закінчиться те, що я називаю “економіка гермофобів”, і на її зміну прийде те, що я називаю “економіка клаустрофобії”, коли всі захочуть кудись ходити, вечеряти в ресторанах, ходити на фестивалі та на різні шоу”, - зазначив експерт.

Він висловив переконання, що концерти, спортивні заходи, фестивалі тощо не будуть економічно вигідними, поки COVID-19 лишатиметься загрозою для здоров'я людей.

Як нагадує ГА, напередодні у Нью-Йорку на Бродвеї скасували всі шоу до кінця 2020 року.