Без обіймів та вечірок: Київський фестиваль короткометражного кіно змінює формат

Цьогорічний Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів (KISFF) відбудеться 5 – 9 серпня у кінотеатрі «Київська Русь» та онлайн-форматі.

Про це повідомляє команда фестивалю у Facebook .

«KISFF — це мікс з онлайн та офлайн-подій. Без звичних черг на вході, обіймів та вечірок. Тільки 12 показів у кінотеатрах та стрімінгові трансляції на нашому сайті. Усі обговорення відбудуться в онлайн-форматі. Це вимоги сучасного світу, де пріоритетами є безпека й турбота про наше ком’юніті», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вирішено провести KISFF 2020 у великій залі кінотеатру «Київська Русь», що буде заповнена на 25%. Доступними будуть лише 300 місць, самих показів буде тільки два на день, а перерви між сеансами будуть довгими, аби не створювати натовп і не ризикувати здоров’ям глядачів.

У програмі KISFF 2020 знайшлося місце не лише темам екологічних загроз, глобального споживання, джентрифікації та надмірного доступу до інформації, а й питанням ізоляції та суму за кінотеатрами.

Організатори застерігають, що доступ до фестивалю буде можливий лише з дотриманням усіх обов’язкових рекомендацій МОЗ. Відповіді на найпопулярніші запитання стосовно правил відвідування фестивалю, заходів безпеки та проведення онлайн-показів тут: www.kisff.org/faq

Програма та квитки: www.kisff.org/program

Фото: kisff.org