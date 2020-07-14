У Снятині на Прикарпатті через карантинні обмеження 146 річницю від дня народження Марка Черемшини відзначили в улюбленому саду новеліста.

Про це повідомляє Музей Марка Черемшини у Снятині.

«Він дуже любив сад біля своєї вілли, а на забавах любив, щоб там були тільки самі свої. А ще в нього.. два дні народження. Один - він називає кілька разів особисто, і зовсім інший - у його документах. Цьогоріч день народження Марка Черемшини (Івана Юрійовича Семанюка) вперше відсвятковано у той день, який маємо всі підстави вважати його справжнім днем народження - 13 липня. З огляду на карантинні обмеження, ми прийняли рішення вручення головної літературно-мистецької відзнаки Снятинського району - премії імені Марка Черемшини - провести на відкритому просторі в улюбленому саду Марка Черемшини біля його вілли», - йдеться у повідомленні музею.

Річницю з дня народження Черемшини через карантин відсвяткували у саду/Фото: Музей Марка Черемшини у Снятині, Facebook

За їхньою інформацією, імпрезу в саду відкрили символічною композицією «Черемшина» у виконанні місцевого гурту «Чорногора». Також, організатори дійства вручили переможцям щорічної літературної премії новеліста дипломи та нагрудні знаки.

Марко́ Черемши́на (справжнє ім'я: Іван Юрійович Семанюк, 1874 - 1927) — український письменник і громадський діяч, адвокат, доктор права. Автор трьох збірок новел — «Карби», «Село вигибає» та «Верховина», остання вийшла посмертно. Досліджував духовний світ Гуцульщини, володів 13 мовами.

Фото: Музей Марка Черемшини у Снятині, Facebook