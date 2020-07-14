Пам’ять Мирослава Скорика у Львові вшанували піснею "Намалюй мені ніч"

На Личаківському цвинтарі Львові 13 липня - у день народження композитора та музикознавця, Героя України Мирослава Скорика - зібралися його рідні, друзі та колеги.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

«Дуже прикро, що сьогодні ми не відзначаємо день народження Мирослава Скорика як зазвичай, знаючи, що він десь сидить за своїм роялем і приймає вітання й обійми рідних та близьких йому людей. Смерть маестро стала вельми сумною новиною, для усіх тих, хто його любив, ним захоплювався і надихався. Мирослав Скорик був одним з найяскравіших представників сучасного покоління композиторів. З його відходом у вічність завершилася ціла епоха в українському музичному мистецтві. Проте, його внесок у музичну історію нашої країни настільки великий і важливий, що ми будемо пам’ятати його століттями. Мирослав Скорик не лише був візитівкою Львова та світочем української музики, а й своєю творчістю та здобутками прославляв Україну у всьому світі. Світла пам’ять і вічна шана композитору», – зазначив заступник голови ОДА Іван Собко.

Фото: loda.gov.ua

Пам’ять про Мирослава Скорика бережуть і примножують у Львівському національному академічному театрі опери та балету. Напередодні там презентували відому пісню «Намалюй мені ніч», яку 46 учасників хору Львівської національної опери записали онлайн.

Про це повідомляє Львівський національний академічний театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

«Хор Львівської опери записав саме цю пісню, щоб у такий складний для родини та країни час показати якою різноплановою є творчість Мирослава Скорика: він був не тільки геніальним класичним композитором, але й фантастичним джазовим виконавцем і автором естрадних творів, які є відомими до сьогодні», – розповів хормейстер Львівської опери Вадим Яценко.

На початку 1960-х Скорик заснував у Львові ансамбль «Веселі скрипки», що виконував джаз, твіст, популярні пісні, які «ламали» офіціозні радянські штампи. Пісня «Намалюй мені ніч» на слова Миколи Петренка стала надзвичайно популярною – її виконували багато українських співаків, від Софії Ротару до Тіни Кароль.

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Реалізація запису тривала близько тижня, адже виконавці перебували в різних куточках України і світу

Мирослав Скорик – один з найяскравіших представників сучасного покоління композиторів. Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалер ордена «Знак Пошани», нагороджений орденом «За заслуги» I, II, III ступенів, академік Академії мистецтв України. Автор музики до понад 40 художніх фільмів, серед яких «Тіні забутих предків». Помер Мирослав Скорик 1 червня 2020 року.