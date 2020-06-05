У Львові поховали композитора Мирослава Скорика
Про це повідомляє Львівська міська рада.
"Сьогодні Львів попрощався із композитором, музикознавцем та Героєм України Мирославом Скориком. Поховали відомого львів'янина на Личаківському кладовищі", - йдеться у повідомленні.
Напередодні домовину з тілом Мирослава Скорика привезли до Львова. Молебень і прощання з маестро відбулися в Святоюрському соборі.
Мирослава Скорика поховали у Львові / Фото: Львівська міська рада
Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що Мирослав Скорик житиме вічно у своїй творчості. «Є люди, які ніколи від нас не відходять. Тому що вони на цьому земному шляху створили так багато, що ми будемо пам’ятати їх століттями, тисячоліттями. І музика Скорика — це насправді візитівка Львова", — сказав він.
Як повідомлялося, український композитор та музикознавець, основоположник української естрадної пісні Мирослав Скорик помер 1 червня на 82-му році життя.