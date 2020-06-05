У Львові поховали композитора Мирослава Скорика

На Личаківському цвинтарі у Львові 5 червня поховали видатного композитора Героя України Мирослава Скорика.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

"Сьогодні Львів попрощався із композитором, музикознавцем та Героєм України Мирославом Скориком. Поховали відомого львів'янина на Личаківському кладовищі", - йдеться у повідомленні.

Напередодні домовину з тілом Мирослава Скорика привезли до Львова. Молебень і прощання з маестро відбулися в Святоюрському соборі.

Мирослава Скорика поховали у Львові / Фото: Львівська міська рада

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що Мирослав Скорик житиме вічно у своїй творчості. «Є люди, які ніколи від нас не відходять. Тому що вони на цьому земному шляху створили так багато, що ми будемо пам’ятати їх століттями, тисячоліттями. І музика Скорика — це насправді візитівка Львова", — сказав він.

Як повідомлялося, український композитор та музикознавець, основоположник української естрадної пісні Мирослав Скорик помер 1 червня на 82-му році життя.