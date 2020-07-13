Повернену зі США картину Гудро представлять у Києві 14 липня

У Києві 14 липня представлять повернену зі Сполучених Штатів Америки картину П’єра Луї Гудро “Коханці (Блудний син з повією)”.

Про це інформує Урядовий портал.

"14 липня 2020 року о 16:00 в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відбудеться презентація картини П’єра Гудро “Коханці (Блудний син з повією)”. Участь у заході візьме міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко", - йдеться в повідомленні.

Ця картина була втрачена музеєм під час нацистської окупації Києва та віднайдена у США в 2013 році. Офіційна церемонія передачі українській стороні американськими правоохоронними органами картини відбулася 19 лютого 2020 року в Постійному представництві України при ООН в Нью-Йорку.

Фото: http://prostir.museum/