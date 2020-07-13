Онлайн-фестиваль французьких комедій стартує в Україні 14 липня

Безкоштовний онлайн-фестиваль французьких комедій UKRSIBBANK film fest відбудеться з 14 по 24 липня.

Про це повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік».

«Фестиваль відбудеться до Дня взяття Бастилії, національного свята Франції. На честь відкриття на глядачів чекатиме виступ Олега Скрипки – співак виконає улюблені французькі пісні разом з сином Устимом та розповість кумедні історії про свято. Трансляція розпочнеться 14 липня о 19:00 на сайті фестивалю», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до кінопрограми увійшли 5 хітових французьких комедій.

Зіркова комедія «Мадам» розповідає про заможну пару в Парижі, яка збирає гостей на звану вечерю. Але 13 осіб за столом – погана прикмета – тож господиня просить служницю приєднатися до трапези. Головні ролі у стрічці зіграли номінанти премії «Оскар» Тоні Коллетт («Спадковість») і Гарві Кейтель («Скажені пси»), а також улюблениця Педро Альмодовара - Россі де Пальма («Жінки на межі нервового зриву»).

Романтична екшн-комедія «Візьми мене штурмом» – історія дівчини, яка потрапила до елітного загону спецназу. Автор сценарію, режисер і виконавець головної ролі – комік Дені Бун, а також автор найкасовішого фільму за всю історію французького прокату – «Лашкаво прошимо!».

Комедія про платонічну дружбу «По(друг)а» – дебютний фільм Віктора Сен Макарі. До того як зняти своє перше кіно, він 7 років працював на культовій французькій кіностудії Gaumont. Головні ролі у фільмі виконали Вільям Лебхіл («Шукайте жінку») та Марго Бансійон.

«Святковий настрій» – нова робота дуету режисерів і сценаристів Олів’є Накаша та Еріка Толедано, авторів культової комедії «1+1». Головний герой «Святкового настрою», організатор урочистих заходів, повинен провести весілля в замку XVII століття – але все ризикує піти шкереберть.

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Історична комедія «Едмон» запрошує глядачів у Париж кінця XX століття та фокусує увагу на житті французького драматурга Едмона Ростана. Намагаючись прогодувати сім’ю, він обіцяє видавцю у рекордно короткі строки написати комедію у віршах – так народжується його знаменита п’єса «Сірано де Бержерак».

Всі фільми програми демонструються в українській озвучці та доступні для перегляду на території України.

Організатори фестивалю - UKRSIBBANK BNP Paribas Group та Arthouse Traffic.

Як зазначається, серед глядачів, які зареєструються на ukrsibbank-cinema.org.ua, UKRSIBBANK розіграє 100 пляшок рожевого французького вина та 10 сертифікатів у французькі ресторани м. Києва.