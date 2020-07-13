У Харкові відкрилась унікальна "нейлонова" виставка Nude

Упродовж липня у Харківській муніципальній галереї триватиме унікальний проєкт Nude львівської художниці Василини Буряник.

Про це повідомили Укрінформу організатори виставки.

Для демонстрації цієї виставки галерея зануриться у сутінки, адже кожна робота підсвічена зсередини, що створює ефект "рентгенівського" зору у глядача.

Власне бачення беззахисності та вразливості людського тіла і природи авторка втілила в улюбленому матеріалі - нейлоні, який порівнює зі шкірою. За допомогою світла художниця намагається зробити пласке зображення тривимірним, створює багатошарові панно, які глядач може споглядати наскрізь, немов вітражі.

Директорка галереї Тетяна Тумасян відзначає, що робота з текстилем - унікальна і незвична техніка для Харкова, художникам якого більш притаманні використання фотографії та графічний дизайн: "Це і колажування, і робота з текстилем. Вона працює на межі, власне, текстилю і графічного дизайну. Сучасне мистецтво дає художникам необмежене поле для експериментів. Радісно, що маємо можливість показати глядачам рідкісну техніку Василини".

У Nude авторка співставляє схему біологічної будови шкіри чи окремих органів зі схемами будови земної кори. Художниця проводить паралель між підземними водами та судинною сіткою, співставляє нервові закінчення з кореневищами рослин. На кожне панно художниця витрачала декілька тижнів, та більшість полотен з представленої серії авторка створила під час карантину.

Як зазначають організатори, екологія - найважливіша тема у творчості Буряник. Так, восени 2019 року на Другій Бієнале молодого мистецтва, яка проходила у Харкові, авторка показала серію інсталяцій "Фрагменти організмів". У ній тварини, що зникають із Червоної книги, були представлені немов експонати природознавчого музею, фрагменти раніше живих істот у формаліні, доля яких віддана на розсуд глядача. Завдяки цим об'єктам художниця намагається застерегти людину від наслідків в майбутньому, де на бурого ведмедя чи плямисту саламандру можна буде подивитися виключно у музеї. У новій серії Nude вона розвиває цю думку: людина, яка є частиною природи, так само беззахисна перед нею. "Подивіться на сьогоднішню пандемію — ми нічого не можемо протиставити істоті, яка в мільярди разів менша за нас", - зазначає художниця.

Екологічну творчість Буряник вже не вперше підтримує колишній очільник Державної екологічної інспекції у Харківській області Євген Оберемко.

"Ці місяці самоізоляції всього людства показали нам наш тісний взаємозв’язок з природою, - впевнений партнер виставки Nude. - Варто було людям залишитися в домівках на деякий час, і в міста прийшли тварини, яких там уже давно не бачили, а над китайськими чи індійськими містами вперше за десятиліття розвіявся смог. Водночас сьогодні ми, намагаючись вберегтися від вірусу, виробляємо ще більше сміття: щомісяця понад 120 мільярдів одноразових масок і більше ніж 60 мільярдів рукавичок потрапляє на смітники України й світу".

На його думку, коли люди починають замислюватися над власним майбутнім, над тим, як по-новому влаштувати життя на планеті, саме час нагадати про екологію і взаємний вплив людини і природи. "І мистецтво може розказати про це найяскравішим способом", - додав він.

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Виставку можна побачити до 29 липня у Харківській муніципальній галереї щодня, крім неділі, з 11:00 до 19:00. Вхід вільний.

Василина Буряник - українська художниця, живе і працює у Львові. Народилася у 1985 році, у 2004 закінчила Ужгородський коледж мистецтв ім. Ерделі, у 2010 році закінчила Львівську національну академію мистецтв (кафедра художнього текстилю).

Перша персональна виставка Василина Буряник під назвою "Жанри" пройшла у 2003 році в Ужгороді. Відтоді художниця взяла участь у 20 виставках та пленерах. Вона - учасниця Всеукраїнської бієнале "Текстилізм-8" (Львів, 2011) та Другої національної Бієнале молодого мистецтва (Харків, 2019).

Фото Андрія Яригіна