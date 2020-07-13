"Петрівка" ще постоїть: "Місію нездійсненну 7" не знімуть в Україні

Фільм "Місія нездійсненна 7" не будуть знімати в Україні

Про це у Facebook повідомив сценарист, кіножурналіст Артем Заяць.

"Кажуть, Маккуоррі особливо придивлявся до морського вокзалу Одеси. Але якщо читати між ввічливих рядків, то схоже, що інших цікавих локацій для екшн-зйомок в країні не знайшлося (тягнути в Україну величезну знімальну групу заради однієї-двох сцен дійсно немає сенсу). А може, у нас просто немає виробничих компаній, які б забезпечили такий великий кінопроєкт достатньою кількістю підкованих технічних фахівців", - йдеться в повідомленні.

Минулої осені ЗМІ та соцмережі облетіло фото Тома Круза в київському метро. Разом з режисером "Нездійсненної місії 5 і 6" Крістофером Маккуоррі актор зустрічався з президентом Зеленським, гуляв з мером Кличка в "скляному" мосту, літав також в Одесу і Львів — наглядав кіногенічні локації. Після цього поповзли наполегливі чутки, що якісь епізоди 7 чи 8 частин "Нездійсненної місії" будуть зніматися в Україні. Один англомовний портал навіть заявив, що гості будуть раді розламати на камеру знаменитий столичний книжковий ринок "Петрівка", який міська влада все одно збирається зносити.

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Як повідомляв Укрінформ, голлівудський актор Том Круз відвідав Львів. Міський голова Андрій Садовий з дружиною зустріли актора на площі Ринок і подарували йому пам'ятну монету Короля Данила Галицького.

Фото: Артем Заяць, Facebook