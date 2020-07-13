"Петрівка" ще постоїть: "Місію нездійсненну 7" не знімуть в Україні
Про це у Facebook повідомив сценарист, кіножурналіст Артем Заяць.
"Кажуть, Маккуоррі особливо придивлявся до морського вокзалу Одеси. Але якщо читати між ввічливих рядків, то схоже, що інших цікавих локацій для екшн-зйомок в країні не знайшлося (тягнути в Україну величезну знімальну групу заради однієї-двох сцен дійсно немає сенсу). А може, у нас просто немає виробничих компаній, які б забезпечили такий великий кінопроєкт достатньою кількістю підкованих технічних фахівців", - йдеться в повідомленні.
Минулої осені ЗМІ та соцмережі облетіло фото Тома Круза в київському метро. Разом з режисером "Нездійсненної місії 5 і 6" Крістофером Маккуоррі актор зустрічався з президентом Зеленським, гуляв з мером Кличка в "скляному" мосту, літав також в Одесу і Львів — наглядав кіногенічні локації. Після цього поповзли наполегливі чутки, що якісь епізоди 7 чи 8 частин "Нездійсненної місії" будуть зніматися в Україні. Один англомовний портал навіть заявив, що гості будуть раді розламати на камеру знаменитий столичний книжковий ринок "Петрівка", який міська влада все одно збирається зносити.
Як повідомляв Укрінформ, голлівудський актор Том Круз відвідав Львів. Міський голова Андрій Садовий з дружиною зустріли актора на площі Ринок і подарували йому пам'ятну монету Короля Данила Галицького.
Фото: Артем Заяць, Facebook