В Ужгороді просто неба покажуть виставу “Швейк швендяє містом”

У неділю, 12 липня, в Ужгороді Закарпатський облмуздрамтеатр ім. Братів Шерегіїв покаже просто неба виставу “Швейк швендяє містом”. Через карантин вистава проходитиме на майданчику перед парадним входом до театру.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив завідуючий літературною частиною театру Олександр Гаврош.

“На завершення театрального сезону готуємо виставу-гуморину «Швейк швендяє містом», яку покажемо просто неба 12 липня. Почнеться спектакль о 17 годині перед парадним входом до муздрамтеатру. Вхід на виставу вільний” - розповів Гаврош.

Як повідомив завліт театру, «Пригоди бравого вояка Швейка» у постановці Василя Шершуна вже кілька років не йшли на сцені муздрамтеатру.

“А тут сама ситуація посприяла, аби показати виставу у зміненому вигляді, пристосувавши її до гри просто неба. Швейка гратиме відомий актор театру Тарас Гамага. Тож саме в такий оригінальний спосіб муздрамтеатр вирішив попрощатися з глядачами перед відпусткою,” - зазначив Гаврош.

Він також зазначив, що через карантин чотири із дев'яти місяців театрального сезону театр не мав глядача. Через обмеження змушені були скасувати традиційний весняний фестиваль на малій сцені «Під цвітом сакури».

“Через вимушений простій театр недоотримав сотні тисяч гривень,” - акцентував завліт.

Це, своєю чергою, не дає можливості реалізувати нові постановки, які вимагають коштів на декорації, костюми, реквізит тощо.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також не було закрито для глядачів та відвідувачів заклади культури та спорту.

Пом’якшення карантину почалися з 11 травня. Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують або ж посилюють залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.