Сотні папуг колонізували місто на півдні Франції

Понад п’ять сотень папуг поселилися у центрі південного французького містечка Монпельє, адміністративної столиці департаменту Еро.

Про це повідомляє телеканал France-3.

"Понад 500 папуг, за однією з оцінок - 554 наразі заселяють центр міста департаменту Еро – Монпельє. Ці птахи, упізнавані за яскравими кольорами пір'я та дуже різкими криками, колонізували місто. Вони оселилися у міських парках та садах, чим здивували деяких мешканців", - йдеться у сюжеті.

Як розповіла журналістам студентка екологічного факультету місцевого університету Клер Руж'є, частина птахів утекла з кліток, інших випустили самі господарі. Відтоді папуги розмножилися і колонізували Монпельє.

Орнітологи зазначають, що таке явище спостерігається не тільки на півдні Франції. У Європі, приміром, папуги селяться в міжміських районах.

За словами Клер Руж'є, папуги селяться у великих садах, де старі дерева заввишки не менше 8 метрів, оскільки шукають порожнини. Крім того, дуже важливо, щоб поряд була вода - ставки, озера. Живляться птахи переважно свіжими фруктами та насінням.

Рідним середовищем папуг вважають Африку та Азію. Перші папуги були завезені до Франції у середині 1970-х років. Приблизно тоді ж вони з’явилися у Великій Британії, Іспанії та Італії.

Фото: maxppp Aurelien Morissard