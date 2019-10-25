У Новій Зеландії знайшли скам’янілі рештки гігантського папуги

Скам’янілі рештки величезного папуги, який проживав на Землі близько 19 млн років тому, виявили на півночі Нової Зеландії.

Про це повідомляє наукове видання “Тhe Biology Letters”.

“Знайдені скам’янілості є двома неповними тибіотарсусами (кістка між стегном і цівкою - ред.) птаха, що важив приблизною 7 кг, удвічі більше, ніж найважчий відомий папуга”, - йдеться у статті.

Зазначається, що тварина могла досягати метра заввишки й навряд мала змогу літати. Науковці назвали її Heracles inexpectatus на честь героя давньогрецьких міфів Геракла.

Знайдені рештки не дають змоги точно встановити внутрішню будови птаха, однак на думку вчених папуга мав величезний клюв та різноманітну дієту, що серед іншого включала й інших птахів.

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Найбільший сучасний папуга какапо теж живе у Новій Зеландії, але перебуває на межі зникнення.

Фото: naked-science.ru