В ОАЕ покажуть найстарішу перлину у світі

Цього місяця в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі покажуть перлину, якій близько восьми тисяч років.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Департамент культури й туризму країни.

"Найстаріша перлина в світі буде показана в Луврі Абу-Дабі в цьому місяці. Йдеться про перший показ для публіки після її знахідки", - йдеться у повідомленні.

За даними Департаменту, перлина, якій близько восьми тисяч років, була знайдена у 2017 році в археологічному місці на острові Марава, що біля узбережжя Абу-Дабі.

Читайте також: Археологи виявили в Єгипті 30 саркофагів з муміями

На думку археологів, перлина сформувалася між 5800 та 5600 роками до нашої ери і таким чином отримала титул найстарішої перлини у світі.

Зазначається, що розмір діаметру перлини є меншим за третину сантиметра.

Сама виставка під назвою "10 тисяч років розкоші" відкриє двері для публіки вже 30 жовтня.

Фото: Abu Dhabi Department of Culture and Tourism