Міжнародний фестиваль LvivMozArt перенесли на наступний рік

Через пандемію коронавірусу та карантинні заходи організатори оголосили перенесення цьогорічного міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt на 16−20 вересня 2021 року.

Про це повідомляють організатори фестивалю у відеозверненні в Facebook.

«На жаль, ми змушені повідомити, що запланований фестиваль LvivMozArt повинен бути перенесений на вересень 2021 року. Величезна програма, до якої входило майже 30 подій, 7 запрошених оркестрів та велика кількість учасників з різних країн світу, не може реалізуватись через карантин та непевну ситуацію на кордонах. Та ми докладемо всіх зусиль, щоб наступний фестиваль пройшов якнайсвятковіше», — розповіла арт-директорка та співзасновниця фестивалю Оксана Линів.

LvivMozArt - міжнародний фестиваль класичної музики. Один з найбільших в Україні, куди залучені найкращі музиканти світу. Засновниця фестивалю українка, перша жінка, яка стала головною диригенткою Опери та Філармонійного оркестру м. Ґрац в Австрїї.

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Фестиваль названий на честь молодшого сина Вольфгана Амадея Моцарта – Франца Ксавера. У 1808–1838 роках він жив у Львові й активно творив музичне середовище міста. Він заснував хорове Товариство святої Цецилії, яке стало, по суті, першою музичною спілкою міста, так долучивши Львів до грона важливих європейських музичних центрів. Організатори зазначають, що натхненні Моцартом, який свого часу змінював Львів, сьогодні самі творять нову музичну історію, нові формати та нові традиції.

LvivMozArt мав розпочатись у вересні 2020 року, однак відбудеться 16-20 вересня 2021 року. 5-й ювілейний рік LMA буде приурочений святкуванню 230-го ювілею з народження Франца Ксавера Моцарта.

Фото: НВ