"Листи здалеку": ветеран видав книгу, аби зібрати кошти на лікування дітей Донбасу

У пресцентрі НСЖУ презентували дилогію ветерана бойових дій Бориса Кутового «Листи здалеку». Проєкт з реалізації цієї книги спрямований на фінансування лікування дітей з прифронтових районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дилогію Бориса Кутового складають дві концептуально пов’язані між собою книги «Листи здалеку» та «Повість про Срібну флейту». Вони написані у формі тематично пов’язаних між собою листів-оповідань, що надіслані батьком з війни своєму підростаючому синові. Реальне місце їх написання та філософський підтекст приховано за низкою історичних алегорій та містичних образів. В оповіданнях йдеться про незвичайні події, пригоди та зустрічі, що трапляються у численних подорожах літературного героя. Книга адресована широкій читацькій аудиторії.

“Для мене було откровенням, що там, в містах, які знаходяться під обстрілами, залишились десятки тисяч мирних мешканців, залишились тисячі дітей, тисячі жінок, літніх людей. І якщо ми, військові, свідомо йшли на ризик, свідомо ризикували своїм життям заради захисту рідної землі, то ці люди не знали, як себе поводити в жорстких умовах війни. Дуже багато було трагічних ситуацій і насамперед діти привернули мою увагу”, - наголосив Кутовий.

Презентація дилогії Бориса Кутового "Листи здалеку" / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Як зазначалось під час презентації, велику увагу військові приділяли і продовжують приділяти допомозі мирним жителям прифронтових районів.

“Ведення військової операції передбачає не лише зброю, а й боротьбу за душі і серця людей, особливо мирних мешканців в районі проведення ООС”, - наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, додавши, що завдяки гуманітарним проєктам рівень довіри місцевого населення до військових ЗСУ відчутно зріс.

Відповідаючи на питання щодо мети реалізації виданих книжок, Кутовий підкреслив, що це є некомерційний проєкт і всі кошти, отримані від продажу, підуть на лікування хворих дітей Донбасу.

“На сході України зараз залишається досить серйозна ситуація з хворими дітьми. Дуже багато дітей з соціально незахищених сімей потребує допомоги і для них є великою проблемою доїхати до обласної лікарні та почати лікуватись. Це коштує досить великих грошей. Зараз формується група дітей з Мар'їнки, Красногорівки, Світлодарська, Миронівського — це близько 30 дітей, які ми мріємо пролікувати в соляній шахті (соляна шахта міста Соледар — ред.). Усі до копійки гроші, які будуть отримані від реалізації книжок, підуть на цей проєкт, на лікування дітей”, - розповів Кутовий, додавши, що вже є попередні домовленості з санаторієм, який готовий прийняти цих діток.

Придбати дилогію «Листи здалеку» можна буде через інтернет-магазин. Кутовий закликав до співпраці мережі книжкових інтернет-магазинів, аби прискорити реалізацію проєктів «Допомога йде» та «Допомога Схід».