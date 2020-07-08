Український мультфільм відібрали на студентський конкурс у Каннах

Українська режисерка Єлизавета Письмак, яка навчається у Польській національній школі кіно, телебачення і театру ім. Леона Шиллера (м. Лодзь), стала учасницею міжнародної студентської конкурсної програми Cinéfondation 2020 Каннського кінофестивалю.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Її короткометражна анімаційна робота «Ja i moja gruba dupa» - серед 17 фільмів, відібраних із 1952 робіт, отриманих фестивалем від кіношкіл - учасниць програми», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у своїй стрічці Єлизавета із гротеском та комізмом говорить про складну та доволі серйозну тему дисморфофобії - деструктивної ненависті до свого тіла.

Побачивши у дзеркалі нестерпне видовище, героїня вирішує позбутися зайвої ваги. Вона виснажує себе голодом і страждає, поки нарешті до неї з довгоочікуваним запрошенням не з’являється гонець із казкового королівства худих. Але виявляється, що і там не все так прекрасно…